Diciassette punti conquistati in dieci partite Lo Spezia ora ha una media da sesto posto

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una Pasquetta carica di speranza. Anzitutto per il tifoso colpito da infarto, salvato dopo un estenuante massaggio cardiaco durato circa mezz’ora nel gelo di uno stadio silente, che si è poi sciolto in un applauso collettivo quando l’uomo è stato portato in ospedale. A tal proposito va sottolineato il gesto molto bello dei tifosi ascolani, che hanno tolto gli striscioni in segno di solidarietà. Ma è un dì di festa pieno di speranza anche per gli Aquilotti, con Hristov che, come all’andata, si conferma bestia nera dei marchigiani e con un gol pesantissimo nobilita un’ottima prestazione. Ortodosso, Hristov festeggerà la sua Pasqua alla prima domenica di maggio, ma si è portato avanti regalando un sorriso ai fedeli spezzini, tantissimi anche lunedì, che nel corso dell’annata non hanno avuto molti motivi di soddisfazione. Comunque vada, un plauso va fatto al mister D’Angelo, che ha ...