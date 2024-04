Di quale partito avevo la tessera | la confessione di Mauro Corona | per chi votava

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "ladi Rifondazione comunista". È il braccio destro di Bianca Berlinguer. L'ha accompagnata durante l'avventura a Cartabianca su Rai 3 e ora l'ha seguita a Mediaset, su Rete 4. Eppure, fra lei eci fu un periodo di crisi. È lo stesso opinionista a raccontarlo in un'intervista al Corriere della Sera: "Fu un malinteso. Volevo chiedere scusa a un albergatore di Bagno Vignoni. Lei la scambiò per una marchetta. Quella serabevuto. Penso di aver pagato".infatti interruppe bruscamente la conduttrice, inveendo contro di lei: "Stia zitta una buona volta, gallina". Una frase che gli costò un anno lontano dal piccolo schermo dell'emittente pubblica. Eppure, con il cambio di dirigenza a Rai 3, tornò in pista. Merito proprio anche della Berlinguer: "La ...