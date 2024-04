Di Giacomo Spp | “I suicidi in carcere sono una strage di Stato”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La ‘di’ non ha fine, continua in un clima di indifferenza generale: in due giorni di tour tra le carceri italiane (ieri a Napoli e oggi a Bologna)morti due detenuti”. Così, in una nota, Aldo Di, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria, che da martedì 2 aprile insieme al tour tra le carceri ha iniziato lo sciopero della fame. Il primo decesso, un tunisino di 29 anni trovato morto in cella, si è registrato ad Ancona. Per questa mortein corso indagini. Il secondo decesso è avvenuto a Uta, in provincia di Cagliari, dove a a togliersi la vita èun 32enne. Questi due decessi, dice ancora Di, “fanno salire a 29 il numero delle morti dall’inizio dell’anno, a cui aggiungere tre agenti ...