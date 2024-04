Devis muore a 28 anni nello schianto | le telecamere riprendono tutto

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La provincia di Treviso è stata scossa da un tragico incidente stradale che ha segnato la prematura fine della vita diMarson, un giovane elettricista di 28originario di Salgareda. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1 aprile, lungo la strada provinciale che collega Ponte di Piave e Noventa di Piave, in località Romanziol. Marson era alla guida di una Fiat Punto quando si è verificato lo scontro con un’altra vettura, una Ford Ka che trasportava tre persone anziane provenienti da Oderzo. L’impatto è stato devastante, con la Fiat Punto che è uscita di strada causando la morte istantanea del giovane conducente. Non ci sono responsabili terzi L’inchiesta condotta dai carabinieri di San Donà ha chiarito la dinamica dello, confermando che non vi era alcuna responsabilità di terze persone. Le immagini ...

Devis Marson , 28enne di Salgareda, è morto in un tragico incidente in località Romanziol di Noventa di Piave. Il giovane è uscito di strada dopo essersi scontrato con un'altro mezzo lungo la ... (fanpage)

Devis Marson muore in auto a 28 anni: le telecamere riprendono il momento dello schianto - Devis Marson, 28enne di Salgareda, è morto in un tragico incidente in località Romanziol di Noventa di Piave. Il giovane è uscito di strada dopo essersi scontrato con un’altro mezzo lungo la provincia ...fanpage

Dolore in via Romanziol, a Noventa: «Basta incidenti». I residenti chiedono dei nuovi guardrail - La Procura non aprirà un fascicolo sull'incidente stradale in cui ha perso la vita il 28enne di Salgareda, Devis Marson, lunedì pomeriggio ... si è presentata davanti ai loro occhi: il 28enne morente ...nuovavenezia.gelocal

muore a 28 anni in un incidente: venerdì a Salgareda l'ultimo saluto a Devis Marson - SALGAREDA - Salgareda si prepara a dare l'ultimo saluto a Devis Marson, il giovane elettricista di 28 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale a Romanziol, lunedì scorso. Residente con la ...oggitreviso