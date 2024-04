Devis Marson muore in auto a 28 anni | le telecamere riprendono il momento dello schianto

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 28enne di Salgareda, è morto in un tragico incidente in località Romanziol di Noventa di Piave. Il giovane è uscito di strada dopo essersi scontrato con un'altro mezzo lungo la provinciale. La dinamicaè stata ricostruita dai carabinieri di San Donà grazie alle immagini delledella zona che hanno ripreso i momenti dell'incidente.

