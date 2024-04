“Devi morire! E’ tutta colpa tua se la fidanzata mi ha lasciato” | maltratta la madre | 44enne a giudizio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiimmediato nei confronti di S. N., 44 anni, di Benevento, accusato dimenti in famiglia ed estorsione. Questa la decisione del Tribunale di Benevento dopo la richiesta del Pubblico Ministero Chiara Maria Marcaccio. L’uomo, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, era finito nei guai dopo la denuncia dellaai carabinieri per le continue vessazioni che lei e il marito subivano da qualche tempo. Gli episodi contestati vanno da settembre a dicembre dello scorso anno. Ilavrebbe offeso verbalmente lacon parole dure, addebitandole la responsabilità della recente fine di una sua relazione sentimentale: “Natale non te lo fai,buttare il sangue,immediatamente. ...