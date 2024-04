Destinati quasi 250 beni immobili confiscati alle mafie

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultima seduta del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione deisequestrati ealla criminalità organizzata è stata disposta la destinazione di250, per un valore complessivo di15 milioni e mezzo di euro dislocati su tutto il territorio nazionale. La maggior parte di questiè stata destinata agli enti territoriali principalmente per finalità sociali e circa 30 sono stati mantenuti al patrimonio dello Stato. “La destinazione ad enti territoriali di un così importante numero disottratti alla criminalità organizzata per realizzare attività di particolare valenza sociale – commenta Wanda Ferro (FdI), ...

Gabbia, la soluzione d'emergenza è diventata una certezza. Anche per il futuro - A meno di sorprese il centrale in estate rimarrà a Milanello. Era tornato dal Villarreal in anticipo per esigenze di infermeria, si è preso un ruolo da protagonista. E in campionato ha la media voto m ...gazzetta

La Capitanata continua a perdere abitanti: oltre 18mila residenti in meno in 6 anni - Negli ultimi cinque anni la Puglia ha perso circa 68mila residenti. Sui Monti Dauni circa mille abitanti persi in un anno, oltre 1200 in meno sul Gargano ...foggiatoday

Piantati quasi 70mila arbusti e alberi a Catania e provincia - Per ogni ettaro sono state messe a dimora mille piantine ed una certa percentuale di arbusti (tra il 10 e il 30%), scelti in base alle loro caratteristiche e alla capacità di adattarsi all’ambiente e ...catanianews