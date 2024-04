Derby Roma-Lazio | adesivi antisemiti in città Il presidente di regione Rocca | ‘Nessuno sconto agli autori’

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sale la tensione in vista delin quel die arrivano anche i primi gesti da condannare.comparsi nella zona Portonaccio/Tiburtino: Hitler e Mussolini con la ma dellae Mr Enrich, il simbolo degli ultras della, gli Irriducibili, che indossa un pigiama a righe. “Ieri alcunini hanno infangato di nuovo la memoria di questa. Nessuno pensi che ci saranno sconti per le persone che attuano iniziative antisemite”, ha detto ildella, Francesco, commentando glicomparsi in vista delcapitolino. SportFace.

Ancora una volta gli ultras della Capitale usano raffigurazioni e simboli antisemiti per denigrare l’avversario offendendo la memoria dell’Olocausto. In vista del Derby di sabato 6 aprile, a Roma , ... (open.online)

Svilar migliore in campo e 27 tiri subiti. I due dati farebbero pensare a una Roma impegnata al Bernabeu contro il Real Madrid e invece fotografano la brutta prestazione dei giallorossi al Via del ... (italiasera)

Lazio, ansia per la caviglia di Zaccagni. Lazzari, c'è lesione - La Lazio è in ansia per le condizioni di Mattia Zaccagni. L`esterno offensivo azzurro ha dovuto abbandonare il campo dopo soli 14` nella sfida tra i biancocelesti.calciomercato

Roma-Lazio, Abraham verso la convocazione - A Trigoria si respira già aria di Derby. Ieri mattina si è svolta la prima seduta di allenamento in vista della partita di sabato pomeriggio contro la Lazio. Dal campo arrivano buone notizie per De ...sportpaper

Pellegrini, per il Derby torna il salva De Rossi: rinato dopo la crisi con Mourinho e adesso è di nuovo un insostituibile - Roma Da anello debole, ad anello di congiunzione. La doppia faccia di Lorenzo Pellegrini in questa tormentata stagione. Quando il capitano non c'era - e per tanti - era un bene ...ilmessaggero