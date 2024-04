Delusione di Beatrice su due concorrenti del GF | “Cosa ho scoperto fuori”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A dieci giorni dalla fine del Grande FratelloLuzzi ha tirato le somme della sua avventura e ne ha parlato a Casa Chi. L’attrice ha dichiarato che quella nel reality di Canale 5 è stata un’esperienza forte e complicata e che vorrà scriverne in futuro, ma subito dopo ha fatto una rivelazione su due ex coinquiline.ha espresso la suadopo averche Letizia Petris e Greta Rossetti alle sue spalle le hanno riservato degli sgambetti, anche nell’ultimo periodo, quando lei pensava che il clima nella casa fosse molto più sereno e che gli altri avessero iniziato a comprenderla e ad apprezzarla di più. Nessuna menzione per Vittorio Menozzi, né in positivo, né in negativo e questo fa pensare. “Ho notato che Greta ha fatto vari affondi contro di me molto ben nascosti dentro la casa ma io di lei ...