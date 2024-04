Delmastro | “Io a 3 metri dallo sparo di Capodanno? Capanna ricorda male” Donzelli | “Su Santanchè stiamo parlando del nulla”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Non so, non ho letto l’interrogatorio e quindi non posso parlare”. Fermato all’uscita dalla Camera il sottosegretario alla giustizia di Fratelli d’Italia, AndreaDelle Vedove, risponde così alle domande dei cronisti in merito alla notizia, riportata da molte testate giornalistiche, secondo cui Luca Campana avrebbe detto, durante gli interrogatori sullodiche lo ha ferito ad una gamba, chesarebbe stato a treda Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, che secondo l’indagine balistica avrebbe esploso il colpo di pistola.invece ribadisce la sua versione. Era fuori dalla sala? “Assolutamente sì” conferma il sottosegretario. Campana? “Sì”. È la risposta indi ...