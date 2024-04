Delitti in Paradiso 13 | trama prima puntata del 3 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tornain13, la tredicesima stagione della serie tv britannica, una delle colonne della Bbc One, che la manda in onda con successo dal 2011. La nuova stagione va in onda su Raidue a partire da mercoledì 3, alle 21:20.in13,Nella, in onda mercoledì 3e dal titolo “Il ricatto”, l’ispettore Neville Parker (Ralf Little) si occuperà del tentato omicidio del commissario Selwyn Patterson (Don Warrington), colpito da un proiettile in uno yacht club durante il festeggiamento per i suoi cinquanta anni di servizio in polizia.in13, anticipazioni In questa stagione (a cui ne seguirà un’altra, dal momento ...