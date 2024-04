Delitti in Paradiso 13 | stasera in tv la prima puntata | le anticipazioni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dato il buon riscontro ottenuto durante le passate stagioni estive, Rai 2 ha deciso di anticipare la messa in onda della tredicesima stagione di "in", la serie televisiva franco-britannica ambientata nei magnifici scenari caraibici. L'episodio che apre il nuovo ciclo di puntate...

Chiara Bordi, Raoul Bova - I Fantastici 5 (US Luxvide/Mediaset) Nella serata di ieri, Mercoledì 24 gennaio 2024, su Rai1 la prima tv di Quando Hitler rubò il coniglio rosa ha conquistato ... (davidemaggio)

Delitti In Paradiso stagione 13, la prima puntata mercoledì 3 aprile - Delitti in Paradiso torna su Rai 2 con le nuove puntate della stagione 13 in prima visione assoluta a meno di un mese dalla trasmissione nel Regno Unito terminata prima di Pasqua. A partire da ...dituttounpop

Trama Episodio: Delitti in corsia - Nello splendido scenario di un'isola della Martinica, la serie segue le indagini della pacata comandante di polizia Melissa Sainte-Rose e della sua vulcanica collega, il capitano ...superguidatv

Trama Episodio: Adolescenti in fuga - Nello splendido scenario di un'isola della Martinica, la serie segue le indagini della pacata comandante di polizia Melissa Sainte-Rose e della sua vulcanica collega, il capitano ...superguidatv