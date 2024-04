Def | governo al lavoro | conti sotto controllo con stop al superbonus

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Palazzo Chigi punta ora all'attuazione del Pnrr e alla domanda interna ed estera per sostenere il pilalper definire le stime del Documento di economia e finanza con l'obiettivo di approvarlo in Consiglio dei ministri intorno al 10 aprile. Loalla remissione in bonis da domani, 4 aprile, è una finestra