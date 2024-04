Deadpool & Wolverine | Jessica Alba riprenderà il ruolo di Sue Storm Rumor

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Da tempo si vocifera chepotrebbe riprendere il suonei Fantastici Quattro in. Insono previsti molti camei, molti dei quali di personaggi provenienti dall'Universo X-Men della 20th Century Fox. Le foto del set hanno già anticipato Sabretooth, Toad e Pyro, ma sembra che il franchise degli X-Men non sarà l'unica serie di film a cui si farà riferimento nel prossimo threequel. Non sorprende che tutti gli indizi portino a pensare che i Marvel Studios abbiano preso in considerazione anche i primi film dei Fantastici Quattro, anche se con un piccolo ma significativo colpo di scena. Secondo lo scooper Caleb Williams, il piano prevede che...