De Rossi tiene il passo di Pioli | 23 punti per Roma e Milan dalla 21esima giornata

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Mi dispiace un po’ non tornare a San Siro, che è lo stadio più emozionante per giocare a calcio. A parte, ovviamente, quello nostro”. A dirlo Daniele Delo scorso 8 febbraio, quando l’attuale tecnico dellasottovalutò la legge d’attrazione. Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League che vedrà in campo nel doppio confronto gialloe rossoneri è un assist a chi sosche i pensieri influenzino la realtà che ci circonda. Del’aveva chiamato e avrà San Siro nel suo futuro immediato. D’altronde c’è anche un po’ di rossonero nel suo destino. La squadra di, battendo ladi Josè Mourinho a San Siro, ha spinto i Friedkin ad optare per l’esonero dello Special One, subito sostituito dall’ex centrocampista numero ...