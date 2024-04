De Rossi | e se fosse addio alla Roma? Un’altra italiana su di lui

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Devicino al rinnovo con la? Una squadrainteressata all’allenatore giallorosso per la pma stagione Come riportato da Tuttomercatoweb, Daniele Desta provando a trattare con laper il possibile prolungamento del contratto. E se dovesse lasciare i giallo? Sul tecnico ci sarebbe fortemente la Fiorentina che èricerca

Esonerato e poi richiamato Mandorlini attende news dal Cluj - Si sono lasciati lo scorso 24 gennaio, quando l'ex giocatore granata Andrea Mandorlini fu esonerato dal club rumeno del Cluj, quando aveva raggiunto numeri non proprio deficitari con 11 ...torinogranata

Roma, Llorente in pole per sostituire Ndicka nel derby. Smalling resta in attesa di una chance - In realtà all’interno del centro sportivo c’erano anche Abraham e Pellegrini ... Pellegrini, per il derby torna il salva De Rossi: rinato dopo la crisi con Mourinho e adesso è di nuovo un ...ilmessaggero

Simone Vagnozzi su Sinner: "Jannik come Rossi e Tomba. È un esempio per i ragazzi" - Primo appuntamento a Montecarlo, dove il 22enne italiano l’anno scorso sfiorò la finale, prima di cedere in tre set a Holger Rune. Nel torneo monegasco Sinner potrà contare anche sulla presenza del ...tennisworlditalia