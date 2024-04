De Laurentiis interrogato a Roma nell’inchiesta sull’acquisto di Osimhen Perché è indagato

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Il presidente del Napoli Calcio, Aurelio Deviene sentito in queste ore dalla procura a, nell’ambito dell’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie nell’acquisto dell’attaccante Victor. I pm di piazzale Clodio lo scorso gennaio hanno chiuso l’inchiesta che vede fra gli indagati anche il club e il consiglio d’amministrazione all’epoca dei fatti (la moglie di DeJacqueline Baudit, i figli Edoardo e Valentina). L’ipotesi di reato è falso in bilancio. L’asso nigeriano arrivò a Napoli nel 2020 dal Lille per 71 milioni di euro più 10 di bonus, ma il club ne sborsò liquidi solo 50. Il resto fu saldato con la cessione dei cartellini di quattro giocatori (Orestis Karnezis e i tre giovani della Primavera Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro ...

