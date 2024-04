(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è arrivato da pochi minuti in, a, per esserenell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in...

Aurelio de Laurentiis indagato per l'affare Osimhen , per la Procura di Roma è "falso in bilancio". I pm hanno chiuso l'inchiesta e adesso si va verso un rinvio a giudizio per il presidente del ... (ilgiornaleditalia)

De Laurentiis indagato a Roma: interrogato in Procura per il caso Osimhen - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere interrogato nell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso ...ilmattino

Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli interrogato in procura sul caso Osimhen - Il fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini ipotizza il reato di falso in bilancio in relazione alle presunte plusvalenze fittizie nell’acquisito dell'attaccante nel 2020 per una ...roma.corriere

Napoli, chi è Giovanni Manna: dalla Svizzera a Giuntoli, il nuovo uomo mercato di De Laurentiis - Aurelio De Laurentiis lo ha messo nel mirino come nuovo direttore sportivo per il prossimo anno, completando il percorso di crescita dello stesso Manna che era partito più di dieci anni fa e si è ...ilmattino