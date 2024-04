Davide Pecorelli condannato a 4 anni in Albania per una vicenda di finta morte e incendio doloso

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il caso di, imprenditore nel settore beauty e ex arbitro della sezione Aia di Arezzo, ha scosso l’opinione pubblica tanto in Italia quanto in. La sua condanna a 4dal tribunale di Puke, in, ha sollevato interrogativi su unaintricata e piena di colpi di scena. Accusato di, violazione dei confini nazionali albanesi da clandestino e ostacolo al raggiungimento della verità,è stato assolto per vilipendio di cadavere e truffa. La procura di Puke aveva richiesto ottodi reclusione, ma la sentenza è stata meno severa. Secondo quanto emerso durante il processo,avrebbe dato fuoco a un’auto noleggiata in ...