David | 19 nomination a C' è ancora domani

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 14.05 Con 19 candidature il film di Paola Cortellesi "C'è" guida la classifica dei film in lizza per la 69esima edizione deldi Donatello Seguono "Io Capitano" di Matteo Garrone con 15 candidature, "La Chimera" di Alice Rohrwacher con 13, "Rapito"di Marco Bellocchio (11 candidature), "Comandante" d Edoardo De Angelis (10) e "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti (7) La cerimonia di consegna dei premi andrà in onda il 3 maggio su Rai1,condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

I David di Donatello 2024 andranno in onda su Rai 1 venerdì 3 maggio in prima serata. Conduttori della serata, Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Nella conferenza stampa di presentazione, in data 3 ... (fanpage)

David di Donatello, Massimo Ceccherini candidato per la sceneggiatura d 'Io Capitano' - Oggi sono state annunciate le candidature per la 69a edizione dei David di Donatello. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 3 maggio, in diretta in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo ...055firenze

Ai David di Donatello record di candidature per Paola Cortellesi - Linda Caridi per L’Ultima notte di amore e Barbara Ronchi per Rapito. Mentre in nomination per il David al Miglior Attore Protagonista ci sono: Valerio Mastandrea per C’è ancora domani, Antonio ...metronews

David di Donatello 2024, Mario Martone in cinquina con il documentario su Massimo Troisi - II 3 maggio verranno consegnati i David di Donatello nella storica cornice degli studi di Cinecittà. In un ambiente che ricorda la storia del cinema italiano, la Dolce Vita e tutto ...ilmattino