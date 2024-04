David Donatello | 19 candidature a “C’è ancora domani” di Cortellesi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (askanews) – Dopo gli incredibili risultati ottenuti al botteghino con il suo “C’è”, Paolaquest’anno conquista anche il maggior numero diaidi, ben 19. Nessun film d’esordio ne aveva mai avuto tante. Il film di Matteo Garrone che è stato in corsa per gli Oscar, “Io capitano”, ne ha ottenute 15, “La chimera” di Alice Rohrwacher 13, “Rapito” di Marco Bellocchio 11, “Il sol dell’Avvenire” di Nanni Moretti 7. Sono proprio questi cinque che si contenderanno quest’anno ilpiù importante, quello per il miglior film. La cerimonia di premiazione della 69esima edizione deidisi terrà il 3 maggio negli studi di Cinecittà e andrà in diretta su Rai1. La ...

