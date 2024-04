David di Donatello 2024 | tutte le nomination

Non stupisce che sia C’è ancora domani di Paola Cortellesi in cima come film col maggior numero di candidature ai David di Donatello 2024. Il film più visto in Italia nel 2023 porta a casa ben 19 ... (amica)

David,19 nomination a C'è ancora domani - Con 19 candidature il film di Paola Cortellesi "C'è ancora domani" guida la classifica dei film in lizza per la 69esima edizione del David di Donatello Seguono "Io Capitano" di Matteo Garrone con 15 ...televideo.rai

David 69, Piera Detassis: «piccole maestre del cinema crescono» - È un’edizione da record quella dei 69mi Premi David di Donatello secondo Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica Accademia del Cinema Italiano, ...ciakmagazine

Sanremo 2025, Carlo Conti: "Io alla conduzione Non lo so, lo scopriremo…" - (Adnkronos) - Io al timone di Sanremo 2025 "Non lo so, non so nulla”. Così Carlo Conti, a margine della presentazione, oggi a viale Mazzini, della 69esima edizione dei Premi David di Donatello, che c ...reggiotv