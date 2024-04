David di Donatello 2024 | tutte le nomination e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Manca un mese alla cerimonia di consegna deidi, edizione che quest’anno sarà condotta da Carlo Conti con Alessia Marcuzzi. Vediamo insiemeandrà in onda e quali sono i film inche si giocheranno la vittoria della tanto ambita statuetta.di: la cerimonia di consegna in prima tv È ‘C’è ancora domani‘ di Paola Cortellesi ad aver ottenuto piùaidi. Il film, record di incassi al cinema e che ora è arrivato anche su Netflix e Sky, ha ottenuto ben 19 candidature. A seguire quindicile ha ottenute “Io Capitano” di Matteo Garrone, tredici per “La Chimera” di Alice Rohrwacher, undici per “Rapito ...