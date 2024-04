David di Donatello 2024 | tutte le candidature

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Quest’oggi sono state svelate leaidi, il più importante riconoscimento cinematografico italiano, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano in vista della cerimonia di premiazione che andrà in onda il 3 maggio in prima serata su Rai1. Carlo Conti, affiancato dalla co-conduttrice Alessia Marcuzzi, condurrà la serata, in diretta dagli Studi 5 di Cinecittà. Di seguito, ecco tutti i nominati aidi: Miglior film C’è ancora domani Il sol dell’avvenire Io capitano La chimera Palazzina LAF Miglior attore Valerio Mastandrea Antonio Albanese Pierfrancesco Favino Josh O’Connor Michele Riondino Miglior attrice Paola Cortellesi – C’è ancora domani Isabella Ragonese – Come pecore in mezzo ai lupi Micaela ...

Conto alla rovescia per i David di Donatello . Mancano pochi giorni alla conferenza stampa dell'edizione 2024 e si svelano i nomi dei conduttori. Quest'anno Carlo Conti sarà affianca to da Alessia ... (iltempo)

Tempo di lettura: 3 minutiIn un’epoca in cui il cinema cerca nuove strade per raccontare le complessità del tessuto sociale, Giuseppe Cossentino si è affermato come una figura iconica nel panorama ... (anteprima24)

Carla Bruni e la sorella Valeria: l’infanzia, la morte del fratello e la mamma pianista - La prima, ex modella e cantante, è nota anche per il matrimonio con Nicolas Sarkozy, ex presidente della Francia, l’altra è attrice e regista, vincitrice di quattro David di Donatello. E’ noto come i ...corriere

David di Donatello 2024, le candidature. ‘C’è ancora domani’ fa il record con 19 nomination - Il film di Paola Cortellesi si conferma il titolo da record. Diciannove nomination per C’è ancora domani ai Premi Davidi di Donatello che verrà assegnato il 3 maggio in una cerimonia in prima serata s ...msn

Alessia Marcuzzi al fianco del Mago Forest per il ritorno di GialappaShow - Non soltanto la serata dei David di Donatello su Rai 1 con Carlo Conti, Alessia Marcuzzi fa tappa anche su Tv8. La conduttrice sarà al fianco del Mago Forest per il ritorno di GialappaShow, in prima s ...davidemaggio