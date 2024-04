David di Donatello 2024 | tutte le candidature | C’è ancora domani in testa

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Quest’oggi sono state svelate leaidi, il più importante riconoscimento cinematografico italiano, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano in vista della cerimonia di premiazione che andrà in onda il 3 maggio in prima serata su Rai1. Carlo Conti, affiancato dalla co-conduttrice Alessia Marcuzzi, condurrà la serata, in diretta dagli Studi 5 di Cinecittà. Di seguito, ecco tutti i nominati aidi: Miglior film C’èIl sol dell’avvenire Io capitano La chimera Palazzina LAF Miglior attore Valerio Mastandrea Antonio Albanese Pierfrancesco Favino Josh O’Connor Michele Riondino Miglior attrice Paola Cortellesi Isabella Ragonese Micaela Ramazzotti Linda Caridi Barbara ...

