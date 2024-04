David di Donatello 2024 | l’annuncio di tutte le candidature

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ecco leai Premidi. Sono state comunicate durante la conferenza stampa di oggi da Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e tanti ospiti prestigiosi. Il 3 maggiosi terrà la cerimonia di premiazione della 69esima edizione dei Premidiin diretta in prima serata su Rai1. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti affiancato da Alessia Marcuzzi, che prende così il testimone di Matilde Gioli che aveva presentato nel 2023. Gli iconici studi di Cinecittà saranno la sede del. 69esima edizione dei Premidile cinquine nelle 11 categorie di Premio Miglior attrice non protagonista Emanuela Fanelli per C’è ancora domani Romana ...