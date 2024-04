David di Donatello | 19 candidature per “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 aprile 2024) C’èdiha ricevuto 19aidi. Quindici per Io Capitano di Matteo Garrone, tredici per La Chimera di Alice Rohrwacher, undici per Rapito di Marco Bellocchio e dieci per Comandante di Edoardo De Angelis. Sono questi i film che guidano le cinquine della 69/aa edizione deidi, annunciate nella sede Rai di Viale Mazzini. La cerimonia di consegna dei premi andrà in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Rai 1 in diretta dal leggendario studio 5 di Cinecittà. Leggi anche:e il messaggio ai parlamentari: «Amare non significa possedere o subire, la politica sia unita» – Il video...