Darderi-Cerundolo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Houston 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lucianose la vedrà contro Francisconel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana. Prosegue il percorso di crescita e adattamento dell’azzurro sul circuito maggiore. Dopo gli exploit in Sudamerica, si torna sul rosso e si torna anche a vincere. Un successo sofferto, arrivato dopo aver annullato tre match point, quello all’esordio contro Kudla. Per andare ai quarti di finale ora bisognerà superare la seconda testa di serie del tabellone, l’argentino Francisco. Match senza dubbio molto ostico, maha dimostrato di potersela giocare anche con tennisti top-30 sul rosso. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...