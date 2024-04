Damiano Carrara e la moglie svelano il sesso del bebè | “La scoperta più dolce”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 aprile 2024)e laChiara Maggenti sono inattesa del loro primo figlio. Siamo abituati ormai a feste per il gender reveal – ovvero lo svelamento deldel– tramite grandi feste a base di palloncini, festoni e trovate di ogni tipo (talvolta improbabili) per rivelare al mondo la notizia, ma la coppia formata dal pastry chef e dalla general manager ha preferito un’alternativa decisamente più sobria. Una torta – per restare in tema con la professione di– e un video in cui compaiono da soli, con un ospite speciale.e Chiara Maggenti aspettano una figlia “Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando e aspettando con ...