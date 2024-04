Dalla Porta scalda i motori | pronto per Misano | Puntiamo al titolo E io sono carichissimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "molto contento di questa opportunità, il team Altogo è il team da battere e spero che insieme possiamo essere l’accoppiata vincente come lostati loro l’anno scorso. Abbiamo tutte le carte in regola per poter puntare ale questo è assolutamente il nostro principale obiettivo.carico e non vedo l’ora di iniziare". E’ un Lorenzopiù che mai determinato quello che pochi giorni fa ha indicato l’obiettivo da raggiungere nel Campionato Italiano Velocità. E che non si nasconde: se vuole tornare a competere in categorie superiori, dovrà necessariamente laurearsi campione. Il pilota di Montemurlo debutterà nel CIV il prossimo fine settimana, sul tracciato diAdriatico. E difenderà i colori del team campione in carica, che parte ...