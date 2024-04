Dal campo Ismajli | Grassi e Berisha da valutare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il ritmo serrato imposto dal calendario non permette giorni di riposo e, allora, dopo l’amara trasferta di lunedì sera a Milano contro l’Inter, l’Empoli è tornato al lavoro già ieri pomeriggio. All’orizzonte c’è un’altra partita importate, quanto complicata, quella di sabato alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Torino. Da, come settimana scorsa, i tre infortunati che stanno procedendo il proprio percorso di recupero (stagione finita per Ebuehi), ma che ieri hanno continuato ad allenarsi a parte., dopo il guaio muscolare rimediato contro il Milan, potrebbe riuscire a tornare tra i disponibili per la sfida ai granata, così come Gassi, anche se l’infiammazione che tormenta ormai da diverse settimane il centrocampista azzurro non è risolta. Stesso discorso per il portiere, alle prese con il ...