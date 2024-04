Da Zielinski a Rabiot | è caccia agli svincolati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGli indebitamenti crescono, gli investimento diminuiscono e i colpi a parametro zero diventano un’opportunità in più per le società di Serie A e non solo. Basti pensare a Mbappe, promesso sposo del Real Madrid, che lascerà il Psg da svincolato. Post Covid, però, sono tante le società che hanno lavorato in questo modo, sfruttando le scadenze naturali dei contratti. L’Inter negli ultimi anni ci ha costruito una vera e propria strategia di mercato e anche la prossima estate non sarà diverso. Da tempo, infatti, Marotta si è mosso per, pronto a lasciare Napoli dopo 8 anni di onorata militanza. In nerazzurro percepirebbe un triennale da 4 milioni a stagione, cifre che De Laurentiis oggi non è disposto a mettere sul piatto. Il centrocampista polacco, però, non è il solo colpo già chiuso ad Appiano che da tempo ha accelerato per Taremi, ...