“Da lì può saltare la linea” | straordinario Guardiola | aveva previsto il gol di Rodri in finale di Champions contro l’Inter Il retroscena svelato

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo la serie Prime Video parte del brand All or Nothing, che racconta le vicissitudini della stagione 17/18, il Manchester City è diventato protagonista di un’altra docuserie. Il prodotto di Netflix intitolato “Together. Tr3ble winners” ricostruisce l’ultimo anno dei citizens, quello del triplete, con l’ultimo episodio che non poteva che essere dedicato alla ciliegina sulla torta: la vittoria indiLeague. La partita è stata decisa nel secondo tempo dal piattone di, rimasto solo in area di rigore nerazzurra. Una circostanza prevista dagli schemi di coach Pep, come mostrato dalla serie che lo ha ripreso durantevallo: “, sei un giocatore eccezionale. Non importa com’è andato il primo tempo. ...