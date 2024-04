Da Catania a Bosisio Parini | volo salva vita per un bimbo di due anni con il Falcon dell' Aeronautica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Lecco), 3 aprile 2024 – Daper essereto e curato. Undi dueche era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Giuseppe Garibaldi di, in Sicilia, ieri è stato trasferito d'urgenza all'istituto scientifico Eugenio Medea de La Nostra Famiglia di, in provincia di Lecco. Ha affrontato la maggior parte del viaggio in aereo, con unsanitario, su un900militare italiana. Il piccolo paziente daè stato trasferito all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo, dove poi è stato trasbordato su un'ambulanza per ...