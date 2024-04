Curling | Mondiali maschili Schaffhausen 2024 | una buona Italia cede al fotofinish 5-7 contro la Svezia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’lotta, gioca alla pari, ma alla finenel finalelanella dodicesima sessione del round robin deglidimaschile. Al KSS Freizeitpark digli Azzurri del Team Retornaz partono male, ma riescono poi a fare partita equilibratala fin qui imbattuta compagine scandinava, finendo per arrendersi soltanto all’ultimo tiro dello skipper Niklas Edin nel decimo end. Lasi impone per 7-5 e ottiene il settimo successo su altrettanti incontri, mentre l’ora ha un record di 4 vittorie e 3 sconfitte che la piazzano attualmente al sesto posto in classifica alla pari con gli Stati Uniti. Tra poche ore si torna di nuovo sul ghiaccio per la ...