Curling | l’Italia torna a vincere ai Mondiali | Olanda liquidata | azzurri in corsa per i playoff

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ta aai2024 dimaschile. Dopo le sconfitte rimediate contro USA (ieri) e Svezia (stamattina), glihanno ripreso la propria marcia sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) e hanno conquistato la quinta vittoria in questa rassegna iridata su otto incontri disputati. Il quartetto tricolore ha battuto l’per 8-5, chiudendo i conti con due end di anticipo rispetto alla naturale conclusione del confronto. La nostra Nazionale, quarta agli ultimi Europei e nell’ultima edizione della massima competizione planetaria, resta al sesto posto in classifica generale e in pienaper la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accederanno alle semifinali, mentre le compagini ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Olanda , partita valevole per la tredicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13: Partita praticamente sempre in controllo degli azzurri , tranne che nel secondo end quando è arrivato il triplo punto avversario. La squadra italiana ... (oasport)

l’Italia supera l’ Olanda 8-5, centra la quinta vittoria e si rimette in corsa per un posto nei playoff. Ai Mondiali di Curling maschili, in corso di svolgimento a Schaffhausen , in Svizzera, la ... (sportface)

Gli azzurri lottano sino all'ultimo, ma la Svezia di Edin rimane imbattuta: la strada per i playoff si complica - Campionati del mondo maschili di Curling: a Schaffhausen arriva la seconda sconfitta consecutiva per l'Italia, ora appaiata agli Stati Uniti al sesto posto del round robin, con il 7-5 in favore degli ...neveitalia

Mondiali: l'Italia cade anche contro l'imbattuta Svezia, ma resta in zona playoff - Curling - Terza sconfitta per l'Italia ai Mondiali maschili di Schaffhausen (Svizzera). Retornaz e compagni si arrendono alla Svezia (ancora imbattuta) per 7-5 ...eurosport

