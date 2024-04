Curling | l’Italia cede alla Svezia di Edin ai Mondiali | sarà lotta serrata per andare ai playoff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arriva la terza sconfitta perai Campionati2024 di, rassegna in fase di svolgimento in Svizzera, precisamente a Schaffhausen. Dopo Stati Uniti e Scozia il team capitanato da Joel Retornaz ha dovutore il passo anchepoderosa corazzata della, arrendendosi per 5-7 dopo una sfida condotta con gran carattere. L’inizio degli azzurri è in salita. Lainfatti, con il martello in mano, apparecchia e concretizza al meglio un gioco da due punti nel primo turno; nell’end successivo gli azzurri accorciano le distanze di una sola unità, incespicando nella pregevole rete costruita dae compagni che, a questo punto, tentano lo strappo: al terzo round gli svedesi ripristinano le distanze iniziali, rubando poi la ...