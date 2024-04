Cronisti d' assalto | il volto nascosto del giornalismo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024)D'Tv 2000 ore 21.30 Con Michael Keaton, Glenn Close e Robert Duvall. Regia di Ron Howard. Produzione USA 1994. Durata: 1 ora e 52 minuti LA TRAMA Un giorno nella vita di un quotidiano di New York. Un giorno spossante e frustrante per tutti i coinvolti. Il giornale è in guai finanziari. Il capocronaca ha un cancro. L'asso della cronaca nera ha guai in famiglia. Ha la tentazione di piantare tutto, giornale e famiglia. Ma terrà ugualmente botta. PERCHE' VEDERLO Perchè Ron Howard fa sempre il film migliore su ogni argomento. "d'" (titolo originale "The paper") corre veloce come i suoi personaggi sempre in affanno. Memorabile la scena dello scontro fisico tra Glenn Close e Michael Keaton (lei vorrebbe mandare il giornale in macchina, lui ...