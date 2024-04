Crolla il tetto di una casa disabitata Danneggiate le auto parcheggiate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ildi un un vecchio edificio disabitato a Cuggiono. La struttura si trova in via San Gregorio e sul posto sono intervenuti tre squadre di soccorritori con Vigili del fuoco di Legnano con i volontari di Inveruno dalle 7.30 di ieri. I pompieri hanno bonificato e messo in sicurezza l’area. Al momento del crollo non c’erano persone all’interno dell’edificio e non sono stati segnalati feriti. Sul posto anche polizia locale e i carabinieri della locale stazione. Durante il cedimento della copertura alcune vetture, in prossimità del fabbricato disabitato, sono rimaste. Ingenti, per alcune, i danni. Alla base dell’improvviso cedimento le pessime condizioni dell’edificio, segnalato più volte come pericolante, alle quali hanno dato il “colpo di grazia” le avversità del meteo degli scorsi ...