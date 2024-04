Crociera da incubo | turisti ‘abbandonati' su un’isola L’avventura attraverso sei paesi per tornare a bordo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dakar (Senegal), 3 aprile 2024 – Una vacanza che si è trasformata in un’epopea: questo è quanto accaduto a un gruppo di ottoche si stavano godendo unatra Africa ed Europa, prima di tardare alla partenza dopo una tappa a Sao Tomé e Principe. Cittadini statunitensi ed australiani, tra di loro vi era una donna incinta e un viaggiatore paraplegico. Pere avere l’occasione dia casa, hanno dovuto attraversare ben sei. Galeotta è stata la sosta a Sao Tomé, splendida isola tropicale poco a nord dell’Equatore, dove l’imbarcazione – appartenente alla compagnia Norwegian Cruise Line – ha attraccato il 27 marzo per permettere ai viaggiatori di esplorare il paesaggio. Ma otto di loro non sono riusciti a raggiungere il porto in tempo, e sono rimasti ...