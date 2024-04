Crociera da incubo | abbandonati su un’isola spendono 5mila dollari per inseguire la nave

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Otto turisti di varie nazionalità sono rimasti bloccati sudel Golfo della Guinea dopo che lada, dove stavano trascorrendo una vacanza da sogno di tre settimane, è ripartita senza di loro.da soli, senza denaro né medicine, hanno dovuto ingegnarsi per cercare di risalire a bordo per riuscire a tornare L'articolo proviene da Il Difforme.

