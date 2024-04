Crescita e deficit nel segno della prudenza Giorgetti spiega il Def

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La linea è tracciata, quando mancano pochi mesi al ritorno delle regole fiscali su debito e, alias nuovo Patto di stabilità. Al Tesoro sono giorni febbrili, si sta ultimando la stesura del nuovo Documento di economia e finanza, da portare in Consiglio dei ministri entro pochi giorni, verosimilmente il 9 aprile. Quei saldi forniranno il perimetro entro il quale incastonare la prossima manovra, alla quale il governo comincerà a lavorare già dall’estate. Di sicuro, come ha fatto ben intendere alla sua maniera il ministro dell’Economia, Giancarlo, ascoltato dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato, la filosofia sarà ancora quella. Non potrebbe essere diversamente in tempi di conti pubblici esplosi per colpa del Superbonus, una misura che, per stessa ammissione di ...