Crema | sfonda a pugni il vetro dell’ambulanza che soccorre la fidanzata | denunciato

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Cremona), 3 aprile 2024 – È servito l’elisoccorso per trasportare una giovane, dopo un malore avvenuto a, all’ospedale di Brescia: non perché la situazione fosse particolarmente grave, ma a causa del danneggiamentosu cui inizialmente si trovava la donna, resa inagibile dal fidanzato della giovane soccorsa. Il malore della ragazza e la reazione del fidanzato Nella serata di lunedì, alle 23, i due fidanzati stavano passeggiando per il centro didirigendosi verso la casa della ragazza quando ad un certo punto, arrivati in prossimità dell’abitazione, quest’ultima ha accusato un malore e cadendo per terra ha battuto la testa violentemente. Soccorsa dai passanti, sul posto è arrivata l’ambulanza del pronto soccorso per intervenire e accertare le condizioni della donna. Eppure, mentre il ...