Crauti Fermentati | la ricetta per prepararli a casa

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Isono un contorno particolarmente saporito e speziato, molto diffuso nel Sud Tirolo. Si possono consumare crudi o cotti e solitamente vengono serviti per accompagnare i classici wurstel. Sono deliziosi, certo, ma sono anche molto salutari. Contengono acqua, fibre e sali minerali e apportano pochissime calorie, meno di 20 per ogni etto. Favoriscono i processi digestivi e rinforzano la flora intestinale, aumentando così le difese immunitarie. La fermentazione, inoltre, grazie alla produzione di acido lattico nella fase di riposo, riduce il Ph e rende digeribili i cavoli, ma li potenzia anche in vitamina B12. Tradizionalmente vengono preparati con il cavolo cappuccio, ma è possibile utilizzare questa stessaanche per il cavolo rosso o con la verza, se ne amiamo maggiormente il sapore. Questa procedura nasce ...