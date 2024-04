Covid in Toscana | nessun decesso negli ultimi 7 giorni 45 nuovi contagi | 12 i ricoverati

(Di mercoledì 3 aprile 2024)sette(27 marzo - 3 aprile 2024) non c’è statoper, in, mentre sono stati registrati 45casi di-19: 38 confermati con tampone molecolare e gli altri 7 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono stati 11 i morti per Covid , in Toscana , negli ultimi sette giorni (6-13 marzo 2024): si è trattato di 5 uomini e 6 donne con età media di 88 anni. Nello stesso periodo si sono registrati 47 ... (firenzepost)

Ci sono stati 3 morti di Covid in Toscana (un uomo e 2 donne con età media di 86 anni), negli ultimi sette giorni (20-27 marzo 2024) L'articolo Covid in Toscana : 3 morti nell’ultima settimana. E 36 ... (firenzepost)

