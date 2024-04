Costringe la mamma a prostituirsi e la riempie di botte | “I soldi gli servivano per la droga”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Schiaffi e pugni allaper farsi dare iche gliper comprare la. Un 25enne è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per le percosse alla madre e non solo. Il giovane era arrivato al punto di tentare di ‘vendere’ laa uomini del posto: prestazioni sessuali in cambio di denaro contante per acquistare lo stupefacente. Carabinieri – foto di repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Il 25enne è stato condannato dal giudice dei Frosinone per maltrattamenti sulla donna, una 55enne di Ferentino che ha dovuto subire vario tipo di violenza dal figlio, pronto a tutto pur di farsi consegnare il contante. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera che specifica come le aggressioni, in un crescendo di violenza verbale e fisica, sono iniziate quattro anni ...