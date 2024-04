Così si riparte dal dipendente pubblico per il rilancio della pubblica amministrazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un vero e proprio ‘Erasmus delle PA’. Questo è il progetto Pace – Public Administration Cooperation Exchange – il programma di scambio fra amministrazioni pubbliche degli stati membri dell’Unione Europea che ha visto, nell’ambitosessione italiana organizzata a Roma dal 4 al 7 marzo dal DipartimentoFunzione, esponenti delle pubbliche amministrazioni greche, francesi e portoghesi confrontarsi nella sedeFlp. Un’occasione preziosa per acquisire nuovi spunti e punti di vista da portare avanti nella costruzione di un sistema delle PA evoluto. Perché oggi rappresentare unasignifica anche passare per la conoscenza, come quella delle altre esperienze europee. E proprio da queste giornate di lavoro è emersa la fragilità del settore italiano ...