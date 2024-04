Cosa vuol essere la AEW del futuro

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Riascolto le parole di CM Punk, leggo i pensieri sparsi per il web e faccio fatica a identificarmi. Sinceramente vedere il nativo di Chicago passare per vittima, anche no. Chiaro che sia in una posizione di forza e che a breve ci sarà Wrestlemania, e dunque tutte quelle parole si dissolveranno nel vento. Però è chiaro che anche lui abbia pesanti responsabilità in quanto successo nell’ultimo anno e mezzo della AEW. Non è un caso che da quando se n’è andato, le cose sono nettamente migliorate nel locker room. C’è più armonia e tutti appaiono focalizzati per il bene della compagnia, piuttosto che per il bene di se stessi. Punk però ha esplicitato unache appare evidente da tempo e che nessuno, a parte i soliti Bischoff (da che pulpito!) e Cornette (da che pulpito 2!), ha avuto il coraggio di dire. Ovvero che Tony Khan si sia dimostrato, fin qui, un capo ...