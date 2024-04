Cosa sta perdendo Chiara Ferragni da quando non mette più foto dei figli su Instagram

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nelle ultime settimaneha smesso di pubblicare il volto dei suoisui social. Nella narrazione dei creator sui bambini hanno un impatto fondamentale sulle interazioni: possono anche triplicarle. In Italia si comincia solo ora a parlare di una legge per regolamentare la loro presenza.

Roberto Caruso e Stefania Gioachin (US Real Time) Manca poco alla scelta finale della dodicesima edizione, ma le quattro coppie di Matrimonio a Prima Vista sembrano tutte decisamente in alto ... (davidemaggio)

ag. thiago motta: "Col Bologna niente trattative, non so se rimarrà" - Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito ai microfoni di TMW Radio. "Il discorso è ...sportmediaset.mediaset

Cosa succede se cede la prima linea…" - Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media Usa: “Due settimane prima della strage al Crucus Washington avvertì Mosca”. Zelensky abbassa l’età per la mobilitazione, da 27 a 25 anni ...informazione

Belve è il contrario della Tv e per questo funziona - Non è un semplice programma di interviste, non funziona solo per la notorietà dell'approccio di Fagnani, non è il semplice frutto di un fenomeno passeggero. La qualità di Belve è essere un programma ...fanpage