Cosa racconta la doppia guerra di Putin e Kirill Scrive Polillo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A volte i ricorsi storici, come neri uccellacci, tornano sull’orizzonte del mondo. Eravamo abituati a considerare il cristianesimo, grazie soprattutto alla predicazione di Papa Francesco, come un’oasi di pace. Anche quando certe parole d’ordine uscivano dal lessico del “politicamente corretto”. Le recenti affermazioni di, l’arcivescovo ortodosso, sedicesimo Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, nonché capo della relativa Chiesa, ci riportano, invece, alla realtà. E mentre Vladimirordina l’arruolamento obbligatorio di oltre 147 mila unità. Il Patriarca gli viene in soccorso invocando la “santa” per giungere “alla liberazione nazionale… nella Russia sud-occidentale”. Vale a dire l’Ucraina. E difendere Santa Madre Russia dalla contaminazione di un Occidente globalista “caduto nel satanismo”. L’atto conciliare, che ...

Chi l'ha visto, le anticipazioni di stasera - «Mi sembra un’altra Antonella quella che mi state raccontando» dice la sorella, nel corso della puntata di "Chi l'ha visto" che andrà in onda stasera, mercoledì 3 aprile, su Rai 3. Ma Cosa è accaduto ...ilmessaggero

Shannen Doherty vende i suoi averi per portare in vacanza sua madre: "Sarà dura per lei se morirò prima io" - L'ex Brenda di Beverly Hills 90210, che combatte dal 2015 con il cancro, ha raccontato come si sta preparando e sta cercando di rendere meno dolorose le cose per sua madre, nel caso in cui le cure non ...comingsoon

Se potessi dirti addio, Gabriel Garko alza la voce: “E’ un errore enorme” - Gabriel Garko si racconta dopo l’inizio di Se potessi dirti addio: le sue parole Mediaset ha fatto decisamente il colpaccio con la fiction Se ...televisionando